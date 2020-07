Imperia. «Assolutamente Vero! Lavori fatti male. Ci tocca adesso rifarli con la nuova amministrazione e abbiamo proprio in questi giorni già deliberato trovando i soldi e cambiando il materiale, ma ho preferito partire a settembre per non mettere all’aria il nostro territorio nella stagione con maggior afflusso di turisti, si spera».

... » Leggi tutto