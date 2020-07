Manutenzione stradale al Santuario, l’US Letimbro: “Il Comune e gli altri Enti ci devono dare risposte precise”

Savona. “La nostra frazione e la nostra valle hanno bisogno di ben altro. E’ venuto il momento che la nostra amministrazione comunale e gli Enti preposti diano delle risposte chiare e nette. Il tempo è scaduto per tutti”. Così Ezio Alpino, presidente dell’associazione “Us Letimbro Asd” di Savona-Santuario, interviene sui problemi passati e presenti che affliggono la comunità e la valle.

“Il mese scorso la nostra comunità ci ha posto una serie di problematiche che si stanno vivendo nella frazione e nella nostra valle su cui, da tempo, ho notato un totale disinteresse da parte di chi dovrebbe dare delle risposte chiare ed esaustive – spiega Alpino – Una risposta positiva l’abbiamo ottenuta. Ci siamo mobilitati contro l’apertura di un solo giorno dell’ufficio postale della nostra zona, abbiamo organizzato la petizione con un grande seguito di abitanti e abbiamo portato più di 300 firme sul tavolo del direttore provinciale delle Poste, del Prefetto e del sindaco di Savona. Alla fine siamo stati informati, nei giorni scorsi, che dal 27 Luglio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì il servizio verrà riattivato per espletare i servizi essenziali con un ritorno ad una normalità più consona per la nostra gente. L’impegno degli abitanti è stato decisivo e su questo voglio ringraziare tutti per il risultato conseguito con determinazione”.

