Meteo, in Liguria coltivazioni devastate dalla grandine: “Questi eventi ormai sono la norma”

Genova. Le grandinate che hanno colpito la Liguria negli scorsi giorni non sono state innocue. A denunciare la situazione sono gli agricoltori che aderiscono a Coldiretti: i chicchi hanno danneggiato le colture in campo ma anche gli uliveti dove sono cadute le olive dagli alberi e in misura minore i vigneti, oltre che le serre.

La grandine, caduta anche nell’entroterra di Genova, ha sferzato soprattutto il savonese da Balestrino, ad Erli, fino a Castelvecchio, ma anche la Val di Magra.

... » Leggi tutto