Nuove piste ciclabili a Genova: dopo l’estate tocca a corso Torino, corso Sardegna e Marassi

Genova. Se ne parlerà sicuramente dopo l’estate, e cioè come minimo a settembre. Ancora non ci sono tempistiche certe perché di fatto non è stato definito un tracciato, se non quello che le associazioni avevano proposto in origine a Tursi. Ma a confermare che il progetto delle ciclabili d’emergenza va avanti è il mobility manager del Comune, Enrico Musso: “La terza sarà in Valbisagno e procederemo su due assi”, spiega.

Il primo sarà quello che connetterà la Foce (e quindi corso Italia) alla zona di Marassi attraversando via Rimassa, corso Torino, corso Sardegna e corso De Stefanis per terminare – almeno in una prima fase – nei pressi dello stadio Ferraris. In corso Torino si potrebbero usare agevolmente i controviali dove il limite di velocità è già di 30 km/h, mentre per la parte a monte della ferrovia il discorso si complica.

