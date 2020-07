Regionali Liguria, un detenuto vuole candidarsi alla presidenza: “Ne ha tutto il diritto”

Sanremo. È detenuto nel carcere di Sanremo per calunnia, diffamazione e stalking nei confronti di un giudice. Ma nonostante questo vuole candidarsi alla presidenza della Regione Liguria con una lista di ispirazione radicale.

Protagonista di questa storia è Carlo Carpi, in passato già candidato sindaco a Imperia e Sanremo, fino alle scorse settimane in carcere a Marassi e adesso trasferito in valle Armea. A riportare la notizia è Diego David del quotidiano online Riviera24.

