Rispettare le regole anti Covid, perché Savona non merita di essere trattata come Bergamo ai tempi bui

Savona. Il cluster del sushi bar delle Fornaci ci ha toccato da vicino e resi più consapevoli che il Covid è sempre in agguato e che no, non è proprio il caso di abbassare la guardia. Quel contagio ha coinvolto migliaia di persone (leggi qui l’ultimo bollettino, quello di sabato 25 luglio) e soprattutto causato ansie e timori, in alcuni casi qualcosa di simile a una psicosi.

Tutti i savonesi o quasi avevano un amico, un parente, un conoscente in qualche modo coinvolto: “Io conosco uno che conosce un altro che ha detto di essere venuto a contatto con un terzo che ha mangiato al Sushi, vuoi vedere che mi sono preso il Covid?”, è il ragionamento un po’ surreale, ma poi non troppo, che hanno fatto molti.

