Sanremo, guida con patente revocata per vendere Dpi non conformi alla normativa: denunciato dalla polizia

Sanremo. Guida con patente revocata per vendere Dpi non conformi alla normativa, la Polizia di Stato lo denuncia e gli sequestra oltre 300 mascherine. Si tratta di un pluripregiudicato 55enne nato in Germania, di fatto domiciliato a Sanremo, che era stato fermato per un controllo dai poliziotti della Squadra Mobile impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori mentre si trovava alla guida di un’autovettura presa a noleggio, nel cui bagagliaio sono stati rinvenuti numerosi dispositivi di protezione individuale rivelatisi non conformi alla normativa vigente e che sono stati sequestrati in via amministrativa.

