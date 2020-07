Un’ottima Sampdoria cede con l’onore delle armi alla Juventus, campione d’Italia

Torino. Si gioca all’Allianz Stadium, un campo di calcio e non un tabernacolo, né tanto meno un tempio… quindi l’importante è che i ragazzi di Ranieri non approccino la partita con lo spirito dell’agnello sacrificale, da immolare sull’altare del nono scudetto consecutivo della Juventus, che arriverà di certo, ma che sia sudato… come le maglie di questo undici scelto dal mister blucerchiato, Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Chabot, Augello; Depaoli, Linetty, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Sulla panchina opposta, Sarri si è accomodato dopo aver consegnato all’arbitro, signor Forneau, la distinta con i bianconeri, cui chiede di fargli vincere il suo primo titolo: Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Light, Bonucci, A. Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo

