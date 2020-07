Ventimiglia, flash mob per riaprire il Campo Roja: al Resentello 120 manifestanti

Ventimiglia. Circa 120 persone hanno preso parte al flash mob a favore della riapertura del Campo Roja all’ingresso dei migranti in transito organizzato da Rete Sanremo Solidale con 6000 Sardine Ponentine, a cui hanno aderito decine di associazioni sia italiane che francesi. Iniziato con “Bella Ciao”, intonata dai presenti, il flash mob è proseguito con la lettura delle lettere inviate ai ministri dell’Interno, Luciana Lamorgese e degli Esteri, Luigi Di Maio in quanto competenti in materia di immigrazione.

