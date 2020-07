Writer scatenati a Pietra Ligure, mozione di Carrara: “Il Comune dia il via alla pulizia e aumenti la videosorveglianza”

Pietra Ligure. E’ accompagnata da un vero e proprio reportage fotografico che documenta la quantità di graffiti presenti sul territorio comunale la mozione presentata all’amministrazione del sindaco Luigi De Vincenzi dal consigliere di minoranza “Polo di centrodestra per Pietra-Lista civica dei Pietresi” Mario Carrara.

Afferma Carrara: “Mentre il sindaco autocelebra sé stesso con narcisistico autocompiacimento, non vede le condizioni di deterioramento, imbruttimento, imbrattatura, sfregio, sporcizia che degradano l’immagine del paese, in particolare, del centro storico. Nelle sue strade, nelle sue piazze costruite nei tempi antichi, Pietra Ligure mantiene inalterato il suo fascino. Tuttavia, questa ‘bellezza’, per essere ancora attraente ed ammirata, deve essere ‘difesa’ e mantenuta: sia dall’azione della forza corrosiva del tempo, che da quella, ben più devastante ed estesa, dei teppisti, degli incivili, dei ‘vandali’. Mentre il sindaco De Vincenzi in consiglio comunale si dice da solo che é ‘bravo’; mentre il sindaco, spendendo molti soldi, si autocompiace di aver fatto il marciapiede lato monte della passeggiata a mare (opera non certo prioritaria rispetto ad altre molto più necessarie ed urgenti); mentre compaiono sui muri della città manifesti rigorosamente anonimi di ringraziamento per il ‘ritorno messianico’ di un fantomatico ‘Luigi, i muri, le strade, i passaggi, gli archivolti, le aree verdi, i sottopassaggi, gli edifici e le strutture pubbliche, le case private vengono colpiti con imbrattamenti, scarabocchi, deturpamenti, ghirigori, scritte, sgorbi e insudiciamenti vari”.

