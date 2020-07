Agli Erzelli apre il nuovo centro Liguria Innovation Exchange, previsti 300 posti di lavoro

Genova. Sono circa 300 le assunzioni previste per Liguria Innovation Exchange, il nuovo centro gestito dal gruppo Fos, partner di Cisco, che vedrà la luce a ottobre nel parco tecnologico di Erzelli e sarà dedicato a formazione, innovazione e progetti di digitalizzazione.

Fortemente voluto da Regione Liguria, il nuovo centro occuperà un intero piano della struttura, 2mila metri quadri di uffici, aule e laboratori per formazione, creazione di piattaforme per l’e-learning e lo smart working, sistemi di cybersecurity e tecnologie per i trasporti e la logistica. All’interno ci saranno anche i laboratori di Liguria Digitale e dell’Università di Genova.

