Autostrade, un’altra giornata di code: viabilità in tilt su A26 e A12

Genova. Una nuova giornata di code per le autostrade genovesi e liguri, con congestionamenti su praticamente tutte le tratte senza soluzione di continuità per tutto il pomeriggio.

Nel tardo pomeriggio si registrano ancora incolonnamenti e viabilità praticamente ferma sulla A26 in direzione Masone, con mezzi praticamente fermi sul Gorsexio in direzione nord; disagi anche sulla A12 tra Rapallo e Chiavari con code in entrambe le direzioni.

