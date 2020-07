Bordighera, ragazzine si arrampicano ed entrano al Palazzo del Parco: intervengono carabinieri e polizia locale

Bordighera. Tre ragazzine si sono arrampicate sul perimetro esterno del Palazzo del Parco per poi entrare all’interno dell’edificio comunale, in quel momento chiuso, ma sono state viste da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. E’ successo nel pomeriggio, in pieno centro, a Bordighera.

Quando carabinieri e polizia locale sono giunti sul posto, hanno trovato tre giovanissime, poco più che bambine, e le hanno fatte uscire dalla struttura, per evitare che anche per allontanarsi si arrampicassero sul muro, rischiando di cadere.

... » Leggi tutto