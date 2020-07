Coronavirus, nessun decesso negli ospedali savonesi nelle ultime 24 ore

Liguria. In totale sono 1.144 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 4 in meno di ieri. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino giornaliero sulla diffusione del virus nel nostro territorio.

I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.174 e cioè 24 più di ieri. La Regione comunica che sono stati inseriti 18 tamponi positivi rilevati nel mese di luglio non riferiti ad alcun cluster, evidenziati a seguito di un riallineamento dei database sui 180 mila tamponi presenti.

