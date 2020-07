Finale Ligure, Frascherelli: “Al lavoro per l’ampliamento delle scuole di via Brunenghi”

Finale Ligure. “E’ in fase di valutazione un ampliamento delle scuole di via Brunenghi per garantire maggiori spazi, maggiore funzionalità e quindi più garanzie per i nostri studenti. I tecnici incaricati stanno studiando alcune ipotesi”. Ad annunciando è il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli.

“Le prime ipotesi presentate, ma già superate, prevedevano una nuova ala lato mare, negli spazi in parte utilizzati come area giochi – aggiunge – Queste prime bozze hanno però evidenziato lacune dimensionali importanti. Il ragionamento che stanno elaborando attualmente prevede un nuovo corpo sulla parte di via Brunenghi, in parte su area scolastica ed in parte sull’ex area Passeggi ora in fase di demolizione , destinata ad avere zona parcheggio e due livelli sopra di essa per il nuovo ampliamento scolastico”.

