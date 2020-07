“Fuori di me” è il nuovo singolo ufficiale del rapper perinaldese Pessimo

Perinaldo. “Fuori di me” è il titolo del nuovo brano uscito in queste ore su Spotify del giovane rapper perinaldese Pessimo. Il testo parla di una storia d’amore ormai finita, in cui l’artista si cala nel ruolo del ragazzo ancora innamorato. Il giovane esce “fuori di sé” poiché la sua vita è tormentata dai ricordi più belli della relazione passata, ma allo stesso tempo dalla consapevolezza di non voler rivivere i numerosi momenti negativi che hanno intralciato bruscamente gli innamorati, perciò il giovane è costretto pian piano a dimenticarsene.

