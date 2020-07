Intensificati i controlli sulla movida a Loano e Albenga: fioccano denunce per risse, assembramenti e danneggiamenti

Loano/Finale Ligure. Continuano le risse tra gruppi di ragazzini minorenni ubriachi, mancati distanziamenti sociali, mancato utilizzo della mascherina, assembramenti fuori dalle discoteche, danneggiamenti e liti con uso di spray urticante.

Sono queste le criticità che i carabinieri si trovano di fronte in questi weekend, in particolare nei comuni di Loano e Finale Ligure: “Un fenomeno preoccupante, soprattutto quello delle risse con il coinvolgimento anche di 30-40 ragazzini” affermano dalla compagnia carabinieri di Albenga. Non mancano le denunce nei confronti dei responsabili che vengono poi identificati, pertanto i carabinieri hanno deciso di intensificare i controlli questo fine settimana, concentrandosi sull’abuso di alcool, il rispetto delle norme anti-Covid e i controlli nei pressi delle discoteche e i locali della movida.

