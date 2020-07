Milano-Sanremo, i sindaci pronti a fare fronte comune per il No: “Rischio contagi e viabilità nel caos”

Riviera. Dopo la presa di posizione di Finale Ligure, che ha già espresso un parere formale nagativo, si allarga il fronte dei sindaci contrari al passaggio della Milano-Sanremo, la classicissima in programma sabato 8 agosto.

E’ di oggi, infatti, la presa di posizione del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che come altri collghi e amministratori, ha manifestato tutti i dubbi e le preoccupazioni sul fronte della sicurezza sanitaria e della gestione della viabilità in una giornata da bollino nero per il traffico e l’esodo verso le località della riviera.

