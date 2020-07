Tovo San Giacomo. Sono in corso i lavori di realizzazione di piazza del Cristezzante in via Madonna delle Grazie lungo la SP4 del comune di Tovo San Giacomo.

L’intervento reso possibile grazie ad una convenzione con un privato con lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, prevede la creazione di una nuova pavimentazione, nuovi muri laterali in pietra e la canalizzazione delle acque piovane.

