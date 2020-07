Nuovo ponte: 450 invitati per l’inaugurazione, Mattarella vedrà i familiari delle vittime

Genova. Saranno 450 gli invitati per l’inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio il prossimo 3 agosto. Lo ha annunciato il sindaco-commissario Marco Bucci: “La lista è molto lunga – ha detto – saranno incluse le aziende che hanno partecipato e ci saranno anche gli ambasciatori delle nazioni che hanno avuto vittime”.

Confermata la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che nel pomeriggio incontrerà in privato i parenti delle vittime) come quella del premier Giuseppe Conte, anche se la squadra di governo non sarà al completo. La cerimonia occuperà entrambe le carreggiate del ponte, dove saranno posizionate le sedie e il palco per gli interventi. L’inizio è previsto per le 18.30.

