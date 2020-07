Nuovo ponte, terminato il collaudo dell’elicoidale: “Ha reagito secondo le aspettative”

Genova. È terminato la scorsa notte alle 3.30 il collaudo statico del viadotto elicoidale che collega il nuovo ponte Genova San Giorgio alla carreggiata nord dell’autostrada A7. Nelle prossime ore verranno analizzati i risultati delle prove di carico, ma secondo i primi rilievi compiuti dai tecnici di Autostrade la struttura “ha reagito secondo le aspettative”.

Si attende dunque un via libera ufficiale che sarà comunque necessario per poter riaprire al traffico il viadotto sul Polcevera, o almeno per garantire la prosecuzione verso Bolzaneto e Genova Est per chi arriva da Ponente. Per il collaudo sono stati utilizzati 8 camion con un peso di 50 tonnellate ciascuno. I mezzi sono stati movimentati in modo da sollecitare le parti più critiche, specialmente le pile e la mezzeria delle campate. Le operazioni sono iniziate domenica alle 7 e si sono interrotte nelle ore più calde della giornata per evitare che la temperatura elevata e la luce potessero influire sui risultati.

