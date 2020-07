Scuole dell’infanzia e nidi, Cgil Liguria lancia una campagna per ripartire in sicurezza

Genova. La Fp Cgil ha organizzato due giorni di iniziative a livello nazionale il 23 e 24 luglio dedicata ai lavoratori pubblici e privati del sistema educativo da zero a 6 anni. In Liguria l’iniziativa “Non uno di meno” ha lo scopo di chiedere la ripartenza dell’anno scolastico in sicurezza per tutti i bambini e le bambine e dar voce a tutti gli educatori, insegnanti e il personale delle scuole che a sostegno di queste rivendicazioni sindacali ci “hanno messo la faccia”.

“La chiusura dei nidi e delle scuole dell’infanzia a seguito dell’epidemia Covid-19 è stata una misura necessaria per frenare la curva del contagio ma ha avuto risvolti problematici sul versante della continuità del progetto pedagogico, in particolare per i soggetti più deboli, per i quali si è aggravata la condizione di povertà educativa – dichiara il sindacato – La chiusura ha inoltre generato riduzioni di reddito e ricadute occupazionali sulle lavoratrici e i lavoratori dei settori privati della categoria impiegati in quei settori”.

... » Leggi tutto