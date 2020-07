Sfida per il biker finalese Filippo Richeri: raccolta fondi per bimbo di 3 anni affetto da atrofia muscolare spinale

Finale Ligure. Le ruote per Guidino: è l’iniziativa per un bambino di 3 anni di Milano, affetto da Sma (atrofia muscolare spinale) sin dalla nascita, che vede protagonista Filippo Richeri Vivaldi Pasqua, 38 anni, imprenditore di origini finalesi, ma milanese d’adozione.

La sua è una storia di passione, dedizione e sfida con sé stesso. Per questo lancia la sua impresa solidale #ride4guidino: una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una nuova sedia a rotelle di ultima generazione fondamentale per il piccolo Guidino per muoversi agilmente e riuscire a interagire con gli altri.

