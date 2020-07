Stazione Principe, al binario sotterraneo scale mobili fuori uso da settimane

Genova. L’immagine che vedete nella foto non rappresenta un gruppo di utenti del servizio di trasporto ferroviario intenti a tenersi in forma scegliendo di fare le scale a piedi, ma un caso di disservizio cristallizzato almeno dall’inizio del mese.

A inviarci le immagini un lettore e cittadino che segnala il problema “che si protrae da almeno un mese presso la stazione FS di Genova Piazza Principe. La scala mobile “a salire” che collega i due binari di Principe Sotterranea all’atrio della stazione è ferma dall’inizio di luglio”. “Un disservizio inaccettabile in generale – continua – ma ancora di più in un periodo come quello estivo in cui ci sono anche tante persone che trasportano valigie ingombranti”.

