Varazze, “Jazz Dinner” al Boma Ristorante Caffè con Tommaso Perazzo

Varazze. Giovedì 30 luglio alle ore 20:30 la “Jazz Dinner” al Boma Ristorante Caffè, alla Marina di Varazze, sarà con la musica di Tommaso Perazzo, accompagnato da Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto.

Nato nel 1996, ha iniziato a suonare il piano all’età di cinque anni, mostrando fin dall’inizio una forte predilezione per jazz e blues, come documentato nel video “Tommaso Piano Blues”. Ha continuato il suo viaggio musicale a Genova e poi si è trasferito per studiare al Conservatorio di Amsterdam.

... » Leggi tutto