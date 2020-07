Varazze. Sarà Tommaso Perazzo l’ospite della Jazz Dinner in programma giovedì 30 luglio alle 20.30 al ristorante Boma di Varazze.

Nato nel 1996 in Italia, ha iniziato a suonare il piano all’età di 5 anni, mostrando fin dall’inizio una forte predilezione per jazz e blues, come documentato nel video “Tommaso Piano Blues”.

... » Leggi tutto