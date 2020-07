Apertura nuovo Lidl a Pietra, il consigliere Carrara sollecita l’amministrazione a concludere la pratica

Pietra Ligure. Il consigliere di minoranza del Comune di Pietra Ligure Mario Carrara ha presentato una mozione consiliare sull’apertura di un nuovo supermercato Lidl a Pietra Ligure.

“Il nove Aprile 2019 il Consiglio Comunale di Pietra Ligure affrontava la questione del progetto di apertura del nuovo supermercato LIDL, in viale Riviera – spiega Carrara nella mozione -. In seguito ad un’appassionata ed approfondita discussione, il Consiglio accordava: ‘…per i motivi espressi in narrativa, preventivo assenso alle modifiche da apportare al vigente P.R.G. sottese al progetto e all’adozione della variante urbanistica…’;…per quanto necessario ai fini dell’adozione e limitatamente agli effetti del precedente punto, gli elaborati che, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione…’; approvava ancora ‘…lo schema di “Convenzione Urbanistica” per l’attuazione dell’intervento in oggetto…’; quindi, infine, deliberava ‘ …di approvare la proposta deliberativa in oggetto… ‘, nel suo complesso”.

