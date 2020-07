Genova. Incidente stradale nel pomeriggio in corso Europa, all’altezza della farmacia Ribaldone, in direzione del levante genovese.

Un’auto e una moto si sono scontrati per cause ancora da chiarire, ad avere la peggio il centauro, un uomo di circa 65 anni, soccorso d’urgenza e portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

... » Leggi tutto