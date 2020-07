Autostrade, spostata al 29 luglio la fine delle ispezioni e sparisce l’orario di apertura dei caselli di Pegli e Pra’

Genova. Doveva essere oggi, ora è diventato “entro domani, mercoledì 29 luglio”, il momento in cui Aspi assicura che si concluderà il piano di ispezioni messo in atto sulle 285 gallerie della rete ligure.

“Nelle prossime ore verranno infatti terminate le ultime attività di ispezione”, si legge in una nota. Nel frattempo la data della tanto anelata riapertura dei caselli di Pra’ e Pegli (prevista per le 20 di oggi) e scomparsa dalla grafica del sito di Autostrade per l’Italia, sulla mappa del traffico in tempo reale.

