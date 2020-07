Caos Autostrade, Gagliardi (Cambiamo!): «De Micheli incapace, Conte prenda posizione»

Genova. «Anche oggi i liguri e tutte le persone che transitano per la nostra regione hanno ben diritto di esprimere la loro rabbia verso chi non vuole risolvere il problema delle code autostradali. La De Micheli ha dimostrato ampiamente la sua totale incapacità: ha già indicato ben quattro date per la rimozione dei cantieri senza che poi ciò sia accaduto. E’ ormai evidente a tutti che il Ministro non parli con i suoi uffici e con Autostrade. Non dovremmo essere i soli a chiedere le sue dimissioni, lo stesso premier Conte dovrebbe prendere una posizione chiara, prima che crei altri danni non solo alla Liguria, ma anche al resto d’Italia».

