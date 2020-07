Carcare. In casa Olimpia Carcarese un nuovo innesto nel reparto difensivo. Dopo Edoardo Moresco, infatti, giunge in biancorosso anche Mohametaurolaty Ndiaye, classe 1997, giocatore abile sia come centrale che come terzino.

A soli 17 anni esordisce con la maglia del Bragno in Promozione, società nella quale milita anche le stagioni successive a parte una parentesi in Prima Categoria con l’Altarese.

