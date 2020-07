Confcommercio, la savonese Laura Forzano confermata nel consiglio nazionale di Fimaa

Savona. Prestigiosa riconferma per Laura Forzano, Presidente di Fimaa Confcommercio Savona e membro del Consiglio di Confcommercio Savona, eletta nuovamente all’interno del Consiglio nazionale di Fimaa, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente al sistema Confcommercio che rappresenta tutto il comparto della mediazione e che vanta 11 mila associati su tutto il territorio nazionale.

Un ruolo di grande rilevanza in cui è stata confermata in occasione dell’Assemblea nazionale, svoltasi a Roma lo scorso 25 luglio, che ha confermato Santino Taverna alla presidenza nazionale della federazione per il quinquennio 2020-2025, e che ha visto il rinnovo dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

