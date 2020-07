Coronavirus, firmato l’accordo: altri 6 milioni per sostenere il lavoro in Liguria

Genova. È stato siglato oggi il protocollo d’intesa tra Regione Liguria, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Liguria e Confindustria Liguria per il rilancio industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aree di crisi industriale non complessa. L’accordo prevede la riprogrammazione di fondi Por-Fesr a seguito dell’emergenza Covid, con uno stanziamento di 6 milioni di euro che si va ad aggiungere alla dotazione iniziale di 12,5 milioni di euro per il sostegno delle imprese nelle aree di crisi non complessa delle Province di Genova, Imperia, La Spezia.

“L’accordo è il risultato di un confronto costante – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e della costruzione di un percorso serio basato sul dialogo con i corpi intermedi. In questo modo diamo un aiuto concreto a una serie di categorie particolarmente colpite dall’emergenza Covid. Si tratta di un’iniziativa che stanzia aiuti che vanno ad aggiungersi a quelli stanziati a livello governativo, con cui raggiungiamo una platea molto ampia di persone che hanno sofferto e sono in difficoltà”.

