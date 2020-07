Coronavirus, Toti avverte: “No a navi quarantena per migranti nei porti della Liguria”

Genova. No alle navi quarantena per i migranti nei porti liguri. Lo mette in chiaro il governatore Giovanni Toti mentre il governo cerca luoghi adatti per mettere in isolamento gli stranieri che sbarcano sulle coste italiane. Una misura strettamente legata alla proroga dello stato d’emergenza fino al 31 ottobre motivata oggi dal premier Giuseppe Conte al Senato: “Non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo strumento per un ordinato svolgimento della quarantena per la tutela della sanità pubblica”.

“Ero convinto che i migranti non dovessero entrare se non hanno il permesso per entrare, su questo mi sono sempre espresso in modo netto e chiaro – ha rimarcato Toti -. Una cosa sono gli aiuti umanitari, altra cosa il flusso di migranti che vediamo sulle nostre coste in una situazione già difficile di crisi economica. Non è una questione di solidarietà. Si rischia di far esplodere una bomba sociale nel nostro Paese. Bisogna stare molto attenti”.

... » Leggi tutto