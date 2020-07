Giochi, Tar Liguria: “Il distanziamento non vale per le sale scommesse”

Regione. Le sale scommesse non sono obbligate a rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale sui giochi. A ribadirlo, come riporta Agipronews, è il Tar Liguria nella sentenza che accoglie il ricorso presentato da un operatore di giochi, a cui il questore di Imperia aveva negato la licenza per l’apertura di un punto scommesse. Il diniego era stato motivato con l’eccessiva vicinanza della sala da due scuole e un parco giochi, inferiore alla distanza minima di 300 metri prevista dalla legge regionale.

Quest’ultima, spiegano però i giudici, ha previsto il distanziometro dai luoghi ritenuti sensibili solo per le sale da gioco, ma non per quelle scommesse: “Questo Tribunale si è già pronunciato con due sentenze evidenziando – si legge – la differenza tra le sale giochi dotate di strumenti elettronici (VLT) e i punti di mera raccolta delle scommesse”.

... » Leggi tutto