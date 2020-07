Gronda, progettisti ‘Genovina’, attaccano Cgil: “Chiesto incontro 7 mesi fa, si affiancano a campagna elettorale del centrodestra”

Genova. I progettisti della ‘Genovina’, il progetto light della Gronda di Genova, scrivono una lettera aperta alla Cgil dopo le recenti dichiarazioni che hanno in qualche modo segnato la distanza tra le maestranze e il candidato di centro sinistra per le elezioni regionali.

” Come progettisti della “genovina” avevamo chiesto oltre 7 mesi fa un incontro con la CGIL per illustrare il nostro progetto alternativo alla “Gronda” in quanto meno impattante ambientalmente, meno costoso, e più performante per il traffico cittadino e per il porto. L’incontro non si è mai tenuto, ufficialmente per il Covid19 – si legge nella lettera – Ricordiamo che il nostro progetto, per la parte viaria, succintamente, prevede il raddoppio della A7 da Ge-Ovest a Bolzaneto, la prosecuzione della strada a mare da Multedo (e in prospettiva da Prà) fino alla Foce mediante due tunnel, il tunnel subportuale da Lungomare Canepa e Piazza Cavour e uno dalla Guido Rossa a Multedo e infine un tunnel dal casello di Ge-Aeroporto a Campi”.

