Intesa tra Regione, sindacati e Confindustria su riprogrammazione dei fondi Ue

Genova. E’ stato siglato oggi il protocollo d’intesa tra Regione Liguria, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Liguria e Confindustria Liguria per il rilancio industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aree di crisi industriale non complessa. L’accordo prevede la riprogrammazione di fondi POR FESR, a seguito dell’emergenza Covid, con uno stanziamento di 6 milioni di euro che si va ad aggiungere alla dotazione iniziale di 12,5 milioni di euro per il sostegno delle imprese nelle aree di crisi non complessa delle Province di Genova, Imperia, La Spezia a cui si aggiungono gli oltre 5 milioni assegnati dal decreto Genova per l’area della Valpolcevera che fanno salite la dotazione complessiva per il territorio a 23,5 milioni di euro.

“L’accordo è il risultato di un confronto costante – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e della costruzione di un percorso che nasce prima del Covi, per sostenere le imprese liguri, grazie a nuove risorse previste durante l’emergenza sanitaria. Come sappiamo abbiamo un’area di crisi industriale a Savona dove i benefici stanno funzionando e ci auguriamo che questa iniezione di denaro possa mitigare in parte la crisi che stiamo vivendo e produrre anche un rilancio del territorio e dell’occupazione che in questo momento sta molto soffrendo”.

