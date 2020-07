La Leon Pancaldo ritorna a Savona: sarà “aula” del Nautico e ospiterà i pazienti psichiatrici di Asl

Savona. La Leon Pancaldo torna finalmente a navigare. Sarà l’ambasciatore di “One Ocean Foundation” Mauro Pelaschier insieme a Fabio Giusto del “Gruppo Redancia” nonché membro dello Yacht Club de Monaco (equipaggio “Tuiga”) e al velista Roberto Carrozzino del dipartimento salute mentale e dipendenze della Asl2 savonese a riportarla “a casa” a Savona: ad attenderla sarà presente il sindaco Ilaria Caprioglio.

La data del trasferimento è fissata per mercoledì 29 luglio. Prima di giungere a Savona farà tappa per un saluto alla Marina di Varazze, dove grazie alla collaborazione del direttore Giorgio Casareto si sono realizzate importanti iniziative di valorizzazione della barca sia in campo marinaresco che sociosanitario.

