Liguria, ritorno a scuola il 14 settembre con test sierologici agli studenti: la bozza della ministra Azzolina

Liguria. Ritorno sui banchi di scuola il 14 settembre, con medici di “sorveglianza” per gli istituti e test sierologici a campione sugli studenti a base volontaria. Sono queste, a meno di due mesi, le prime misure appuntate nella bozza realizzata dalla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, la quale sta ancora studiando un piano efficace che limiti il contagio da Covid-19 tra i bambini e i giovani all’interno degli edifici scolastici.

Le scuole, infatti, sono luoghi di socializzazione e istruzione importanti non solo per i più piccoli, e, proprio per questo anche siti dove è facile trasmettere e contrarre infezioni di qualunque tipo: basti pensare alle cosiddette “malattie dei bambini”.

... » Leggi tutto