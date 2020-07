“Martina Rossi non stava scappando da uno stupro”, ecco perché gli imputati sono stati assolti

Genova. “Un’aggressione di carattere sessuale non può del tutto escludersi” ma “la caduta della ragazza con le modalità emerse è elemento non coerente con tale ipotesi“. È quanto si legge nella motivazione della sentenza che il 9 giugno scorso ha assolto Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, condannati in primo grado a sei anni di reclusione, per la morte di Martina Rossi, la ventenne studentessa genovese deceduta il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un albergo di Maiorca.

Per l’accusa Martina sarebbe caduta dal terrazzo mentre cercare di sfuggire a un tentativo di stupro dei due imputati. Ma la corte d’appello ha ritenuto, in base anche alla testimonianza di una cameriera spagnola che riferì di aver visto Martina scavalcare il balcone e lasciarsi cadere, che la giovane non precipitò tentando di scappare.

