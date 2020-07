Nuovo ponte, M5s: “Alla fine Bucci-commissario ha rinunciato ai 200 mila euro di compenso?”

Genova. Zittito perché ha trasgredito il regolamento, non ha ricevuto risposta il consigliere comunale del M5s Stefano Giordano che, durante la seduta di oggi, ha provato a chiedere, con una mozione d’ordine, che fine avesse fatto il compenso di 200 mila euro all’anno previsto per il commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera e al quale, lo stesso commissario e sindaco Bucci, nell’ottobre 2018, aveva affermato di voler rinunciare.

“A quasi 2 anni da quell’uscita squisitamente mediatica – dice Giordano – volevo chiedere pubblicamente conto a Bucci: che fine hanno fatto quei soldi, al netto dell’assicurazione definita irrinunciabile? Ma il mio intervento è stato mal digerito e immediatamente ostacolato: il presidente Piana ha infatti minacciato di silenziarmi, ricordandomi che abbiamo a disposizione ben altri mezzi per interrogare sindaco e giunta, ne sono pienamente consapevole. Peccato che questa stessa domanda l’avevo posta a dicembre e da allora sto ancora aspettando una risposta”.

