Pd Liguria su bilancio regionale: “Più debito e meno risultati, sanità allo sfascio e investimenti zero”

Liguria. “La relazione della Corte dei Conti sul bilancio regionale 2019 mette in evidenza i risultati fallimentari di cinque anni di governo del centrodestra. Assestamento e rendiconto contro cui abbiamo votato oggi di certo non mutano questo quadro”. Così il gruppo Pd in Regione Liguria commenta l’approvazione del Rendiconto generale 2019.

“Sulle partecipate il giudizio della Corte dei Conti è impietoso, denunciando opacità, elusione delle norme contabili, scarsa trasparenza, come nel caso del reclutamento del personale e dell’aggiramento del tetto delle consulenze. La Corte dei Conti punta poi il dito contro il deficit sanitario della Regione. Avevano promesso di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2019, non lo raggiungeremo neppure nel 2022. In compenso il deficit sanitario della Liguria tocca nel 2019 quota 64 milioni, il deficit più alto d’Italia dopo il Molise”.

