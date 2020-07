Piste ciclabili, in arrivo la segnaletica orizzontale anche sulla pavimentazione di via San Lorenzo

Genova. Non sarà una vera e propria pista ciclabile e nemmeno una bike lane, ma comunque l’ultimo tassello per completare il percorso Boccadasse-Fiumara che in prospettiva sarà prolungato fino alla stazione di Cornigliano. All’appello manca solo via San Lorenzo, il tratto nel centro storico di Genova, ma in realtà si tratta di semplici ritocchi.

La strada che collega piazza Matteotti al Porto Antico di fatto è già ciclabile a norma di legge perché è un’area pedonale. Significa che bici, monopattini elettrici e tutti i mezzi recentemente equiparati ai velocipedi dal codice della strada possono circolare a patto di rispettare un limite di velocità di 6 km/h, equivalente a una camminata veloce. Questo perché si tratta di uno spazio concepito per il transito a piedi e non certo per le discese in volata su due ruote.

