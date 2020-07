Promozione: Marco Viganò al Ceriale, due nuovi innesti per la Veloce

Ceriale. C’è ancora tempo per qualche innesto in casa Ceriale Progetto Calcio. Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’ingaggio del giocatore Marco Viganò.

Difensore centrale classe 1983, Viganò esordisce nel 2000 in Serie C2 vestendo la maglia del Meda, successivamente passa in Serie D nel Borgomanero. Nella sua lunga carriera ci sono molte esperienze in squadre di Eccellenza in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta come Sunese, Borgovercelli, Galliate, Varallo Pombia, Vergiatese, Stresa, Arona e Vigevano.

