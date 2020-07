Regionali Liguria, il Sardina-pensiero su Sansa: “Soluzione per innovare il centrosinistra”

Stella. Si dice “contento” della discesa in campo di Ferruccio Sansa quale candidato presidente della Regione per la coalizione Pd-M5S Mattia Santori, leader delle Sardine che questo pomeriggio ha visitato il Museo Casa Sandro Pertini, dove si è concluso il tour nazionale “-Selfie, +Politica”.

Un tour che, come ha spiegato lo stesso Santori ai microfoni di IVG.it, è iniziato “a Casa Matteotti, dall’altra parte del nord Italia, ha attraversato tutto il centro-sud, passando per il Veneto, le Marche e la Puglia e risalendo tutta la costa tirrenica. E’ stato un viaggio alla scoperta di un’Italia diversa, un’Italia che non viene spesso raccontata, è un po’ fuori dalla campagna elettorale e dalla propaganda. Un viaggio fatto proprio per ribadire che, al di là della propaganda, c’è qualcosa che si chiama politica, che è partecipare tutti i giorni dal basso per il benessere collettivo”.

... » Leggi tutto