Regione, Toti sul Coronavirus: “Non sono un negazionista, sono un situazionista”

Genova. “Non possiamo dire sempre ‘Al lupo, al lupo!’, se il lupo torna bisogna spiegarlo ai cittadini. È un’estate tranquilla, il Covid-19 gira tra noi e servono prudenza e misure di precauzione ma senza drammatizzare”. Lo sostiene il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto in radio per commentare la manifestazione di ieri dei “negazionisti” nella biblioteca del Senato: medici, scienziati, esperti e ricercatori supportati da Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini e dall’ex sottosegretario genovese Armando Siri, tutti senza mascherina in segno di protesta.

“Non sono un negazionista, sono un situazionista ma non credo che si possano usare gli stessi toni e le stesse misure che abbiamo usato fortunatamente tra marzo, aprile e maggio quando il Covid-19 riempiva i nostri ospedali”, ha affermato Toti.

