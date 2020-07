Rendiconto Regione Liguria, Melis (M5S): “Numeri consegnano un bilancio fallimentare”

Regione. “Sul Rendiconto generale per l’esercizio 2019, abbiamo già avuto modo di analizzare i dati: la matematica, come sottolineato anche dalla Magistratura contabile, evidenzia una politica disastrosa e deludente. Al netto dei numeri, tuttavia, ho provato a fare un bilancio di questi 5 anni, soffermandomi punto per punto sul programma e in particolare sulle promesse elettorali fatte da Toti nel 2015. Ebbene, anche qui il giudizio di fine legislatura è deprimente: rilevo infatti che, a fronte delle ingenti somme spese, i cittadini liguri non hanno beneficiato dei servizi promessi e di riflesso la qualità della loro vita non è affatto migliorata”.

“Ad esempio, il centrodestra aveva promesso di sviluppare i rapporti internazionali della Liguria, nell’ottica immaginiamo di dare maggiore linfa agli scambi commerciali in generale e al turismo in particolare. Che ne è stato di questo progetto? Al di là di un selfie del Governatore con il colbacco in occasione di un viaggio istituzionale in Russia, non ho trovato spunti interessanti e soprattutto risultati tangibili. Morale: zero elementi innovativi per l’economia della nostra regione”.

