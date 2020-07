Savona Fbc, nessuna speranza: “Non sussistono le condizioni per iscrivere la società”

Savona. Venerdì scorso, un’ora dopo l’annuncio della dirigenza del Savona Fbc, che ha comunicato di non aver le possibilità di iscrivere la squadra alla Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti aveva reso noto che solamente Virtus Carpaneto e Cattolica non avevano presentato la domanda di iscrizione. Il Savona Fbc non compariva nell’elenco delle escluse.

Tuttavia, la richiesta della società ligure era stata presentata priva di tutta la documentazione necessaria ed oggi la Co.Vi.So.D, la Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche, come da calendario, avrebbe dovuto giudicarla.

... » Leggi tutto