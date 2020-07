“Shopping sotto le stelle” a Celle, il consigliere Zunino: “Presunte irregolarità nell’organizzazione”

Celle Ligure. Il capogruppo di minoranza di Uniti per Celle Ligure Remo Zunino ha inviato una lettera all’assessore al commercio e al turismo per evidenziare “presunte irregolarità commesse nella organizzazione del mercatino serale settimanale ‘shopping sotto le stelle”‘ nel comune di Celle Ligure.

“In riferimento all’evento in oggetto vogliamo portare alla Sua attenzione alcuni problemi riscontrati nelle prime tre edizioni della manifestazione – spiega Zunino nella lettera -. La deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09/07/2020 ha autorizzato l’evento “Shopping Sotto le Stelle”, proposto dall’Associazione Culturale Arti Libere. Tutti i giovedì sera nei mesi di luglio ed agosto, che avrebbe dovuto presentare le seguenti caratteristiche: ‘ospitare espositori di eccellenze di prodotti artigianali italiani, con produzione tipica, avente forte correlazione fra qualità, ambiente territorio e produzione” in modo tale da proporre “ un’ampia offerta per conoscere e apprezzare i prodotti tipici regionali, le creazioni dell’arte e dell’ingegno legate al territorio, con attenzione per la produzione sostenibile e a km 0” e posizionare gli stessi “sul lungomare Crocetta, e nella porzione più a levante del Centro Storico, nei pressi di piazzetta Arecco e nella parte superiore del molo Crocetta”.

