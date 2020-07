Turismo in Liguria, in crescita i viaggiatori italiani ma luglio con pochi stranieri

In Liguria sono buoni i flussi di turisti italiani che hanno scelto di passare qualche giorno di vacanza, soprattutto nei fine settimana di luglio, alla ricerca di tranquillità e lontani dal caos delle città sia in riviera sia nell’entroterra mentre ancora sotto tono è il turismo straniero, a causa delle incertezze dettate dalla pandemia e la diffidenza a spostarsi se non rimanendo vicino a casa.

È quanto afferma Coldiretti su monitoraggio di Terranostra Liguria, sottolineando che a livello nazionale il mese di luglio senza stranieri in vacanza è costato più di 3 miliardi di euro al sistema turistico per le mancate spese nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir.

